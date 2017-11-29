Выпивший яд в Гаагском суде хорватский генерал Праляк умер в больнице

Новости Хорватии. Экс-генерал хорватской армии Слободан Праляк принял яд после оглашения приговора Гаагского трибунала.

По информации ТАСС из зала суда, процесс был приостановлен после инцидента. Во время оглашения вердикта апелляционной инстанции, которая оставила приговор на 20 лет тюрьмы в силе, Праляк выпил неизвестную жидкость и отметил, что не считает себя военным преступником. Адвокат мужчины рассказал, что был выпит яд.

На место приехали врачи.

Сегодня на заседании рассматривали жалобу Праляка и боснийских хорватов, которых в 2013 году признали виновными в военных преступлениях против человечности, нарушении Женевских конвенций во время конфликта на Балканах в 1991-1995 годах.

Через несколько часов местные СМИ объявили, что Праляк умер в больнице.