Новая Зеландия объявила о приостановке политических и военных контактов с Мьянмой

Новости Мьянмы. Около 30 человек задержаны в Мьянме в ходе протестов против военного переворота. Участников акции арестовали за нарушение запрета на массовые собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многочисленные митинги в Мьянме не утихают уже четвертые сутки. Тысячи жителей выходят на улицы крупнейших городов и требуют отпустить задержанных руководителей страны. Для разгона толпы правоохранители применяют водометы и резиновые пули.

Военные находятся у власти уже 9 дней. Руководит страной главнокомандующий вооруженными силами. Поводом для военного переворота стали результаты ноябрьских парламентских выборов. Одержавшую победу правящую партию обвиняют в фальсификациях.