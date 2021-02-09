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Новая Зеландия объявила о приостановке политических и военных контактов с Мьянмой

09 февраля 2021 14:51
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Новости Мьянмы. Около 30 человек задержаны в Мьянме в ходе протестов против военного переворота. Участников акции арестовали за нарушение запрета на массовые собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новая Зеландия объявила о приостановке политических и военных контактов с Мьянмой-1

Многочисленные митинги в Мьянме не утихают уже четвертые сутки. Тысячи жителей выходят на улицы крупнейших городов и требуют отпустить задержанных руководителей страны. Для разгона толпы правоохранители применяют водометы и резиновые пули.  

Военные находятся у власти уже 9 дней. Руководит страной главнокомандующий вооруженными силами. Поводом для военного переворота стали результаты ноябрьских парламентских выборов. Одержавшую победу правящую партию обвиняют в фальсификациях.  

Новая Зеландия объявила о приостановке политических и военных контактов с Мьянмой-4

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Новая Зеландия призвала немедленно освободить задержанных лидеров страны, а также объявила о приостановке всех политических и военных контактов с республикой.  

# Акции протеста # Фотофакт

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