Эксперты ООН: нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с использованием оружия иранского происхождения

Новости мира. Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии в 2019 году были совершены с использованием оружия иранского происхождения. Такой вывод сделали эксперты ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии в 2019 году были совершены с использованием оружия иранского происхождения. Такой вывод сделали эксперты ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты организации изучили обломки вооружений, которые применили нападавшие на территории королевства.
Речь идет об атаках на предприятие саудовского нефтяного гиганта в Афифе, а также обстрелах аэропорта Абха.
14 сентября 2019 года были атакованы два крупнейших предприятия Saudi Aramco. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча нефти в королевстве временно сократилась на 5,7 миллиона баррелей в сутки.