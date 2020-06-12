Эксперты ООН: нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с использованием оружия иранского происхождения

Новости мира. Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии в 2019 году были совершены с использованием оружия иранского происхождения. Такой вывод сделали эксперты ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты организации изучили обломки вооружений, которые применили нападавшие на территории королевства.

Речь идет об атаках на предприятие саудовского нефтяного гиганта в Афифе, а также обстрелах аэропорта Абха.