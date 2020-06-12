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Эксперты ООН: нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с использованием оружия иранского происхождения

12 июня 2020 09:26
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Новости мира. Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии в 2019 году были совершены с использованием оружия иранского происхождения. Такой вывод сделали эксперты ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты ООН: нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с использованием оружия иранского происхождения-1

Специалисты организации изучили обломки вооружений, которые применили нападавшие на территории королевства.

Эксперты ООН: нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с использованием оружия иранского происхождения-4

Речь идет об атаках на предприятие саудовского нефтяного гиганта в Афифе, а также обстрелах аэропорта Абха.

Эксперты ООН: нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с использованием оружия иранского происхождения-7

14 сентября 2019 года были атакованы два крупнейших предприятия Saudi Aramco. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча нефти в королевстве временно сократилась на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

# Международная политика # Фотофакт

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