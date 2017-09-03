Эксклюзив СТВ: во Франкфурте людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Новости Германии. Во Франкфурте 3 сентября случилась самая масштабная за послевоенную историю Германии эвакуация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Обнаружен гигантский авиационный снаряд времен Второй мировой. На улицах только саперы и журналисты.
Юрий Козиятко, СТВ:
Под звуки сирен проходит это воскресение во Франкфурте. Центральная часть города оцеплена: на территории института Гете во время строительных работ обнаружена бомба времен Второй мировой войны. Это британская бомба, которую тогда называли blockbuster – она способна смести с лица земли целую улицу или квартал.
Отселяют 65 тысяч жителей из центральных районов Франкфурта. Причем отселяют и больных, и даже тех, кто находится в реанимации. А некоторые музеи сделали 3 сентября свободный вход, чтобы как-то успокоить людей, отвлечь их.
Город патрулируют полицейские машины и вертолеты, оснащенные телевизорами, которые выявляют людей, отказавшихся покинуть опасный район. Их задерживают и выводят в безопасную зону.
Мы слышим звук вертолетов, а в зоне эвакуации оказались даже дома престарелых, оперный театр и здание Центробанка Германии, в котором хранится золотой запас страны. Журналисты ведущих телеканалов ведут прямую трансляцию с места событий.
Петер Фельдман, мэр Франкфурта-на-Майне (Германия):
Очевидно, что мы здесь не можем прогнозировать, как все завершится. Это как раз тот случай, на который мы никак не повлияем.
Но профессионалы делают там все, на что способны, и мы надеемся, что все завершится благополучно.
Бомба уничтожается направленным взрывом. В Германии существует специальная саперная служба для этих целей, поскольку в стране до сих пор находят тысячи неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны. И буквально через час операция по ликвидации бомбы завершится. После 20:00 по местному времени люди смогут вернуться домой.