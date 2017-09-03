Эксклюзив СТВ: во Франкфурте людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

Обнаружен гигантский авиационный снаряд времен Второй мировой. На улицах только саперы и журналисты.

Новости Германии. Во Франкфурте 3 сентября случилась самая масштабная за послевоенную историю Германии эвакуация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Козиятко, СТВ: Под звуки сирен проходит это воскресение во Франкфурте. Центральная часть города оцеплена: на территории института Гете во время строительных работ обнаружена бомба времен Второй мировой войны. Это британская бомба, которую тогда называли blockbuster – она способна смести с лица земли целую улицу или квартал.

Отселяют 65 тысяч жителей из центральных районов Франкфурта. Причем отселяют и больных, и даже тех, кто находится в реанимации. А некоторые музеи сделали 3 сентября свободный вход, чтобы как-то успокоить людей, отвлечь их.

Город патрулируют полицейские машины и вертолеты, оснащенные телевизорами, которые выявляют людей, отказавшихся покинуть опасный район. Их задерживают и выводят в безопасную зону.

Мы слышим звук вертолетов, а в зоне эвакуации оказались даже дома престарелых, оперный театр и здание Центробанка Германии, в котором хранится золотой запас страны. Журналисты ведущих телеканалов ведут прямую трансляцию с места событий.