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В случае взрыва она способна уничтожить целый квартал: во Франкфурте обезвреживают двухтонную бомбу

03 сентября 2017 14:02
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Новости Германии. Немецкий Франкфурт замер, улицы пустынны: в эти минуты саперы проводят операцию по обезвреживанию гигантского авиационного снаряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британскую авиабомбу во Франкфурте разминируют 3 сентября

Бомба – британская, ее обнаружили на стройплощадке. Весит она почти две тонны. Специалисты говорят, что в случае взрыва она способна уничтожить целый квартал.

В случае взрыва она способна уничтожить целый квартал: во Франкфурте обезвреживают двухтонную бомбу-1

Как раз из-за высокой угрозы из ближайших городских районов вывезли 65 тысяч человек.

Тех, кто сам не мог покинуть свое жилище, выносили на руках. Это крупнейшая эвакуация со времен Второй мировой. К слову, на Германию в годы войны сбросили порядка двух миллионов авиабомб. А так как немецкие города сейчас активно застраиваются, то суровые напоминания о войне появляются все чаще.

# Вторая мировая война # Фотофакт

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