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Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайенс назвал видео с Залужным фейком

28 мая 2023 08:32
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Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил о своих сомнениях в аутентичности опубликованной видеозаписи, на которой запечатлен глава ВСУ Валерий Залужный, пишет РИА Новости.

Он заострил внимание на разнице в глазах и лице украинского генерала. Брайен отметил, что мы живем в эпоху фейков, в которой технология искусственного интеллекта предоставляет возможность имитировать изображения. Он считает обнародованный видеоролик фальшивкой.

Представитель российских спецслужб со ссылкой на источники в ВСУ утверждает, что Залужный в результате ракетного удара по командному пункту в Херсонской области в районе села Посад-Покровское получил травмы головы и множественные шрапнельные ранения.

# Международная политика # Валерий Залужный

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