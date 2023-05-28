Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайенс назвал видео с Залужным фейком

Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил о своих сомнениях в аутентичности опубликованной видеозаписи, на которой запечатлен глава ВСУ Валерий Залужный, пишет РИА Новости.

Он заострил внимание на разнице в глазах и лице украинского генерала. Брайен отметил, что мы живем в эпоху фейков, в которой технология искусственного интеллекта предоставляет возможность имитировать изображения. Он считает обнародованный видеоролик фальшивкой.

Представитель российских спецслужб со ссылкой на источники в ВСУ утверждает, что Залужный в результате ракетного удара по командному пункту в Херсонской области в районе села Посад-Покровское получил травмы головы и множественные шрапнельные ранения.