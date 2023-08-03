Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что Россия в ближайшее время способна разгромить армию Украины, сообщает РИА Новости.

ВСУ не сумели прорвать российскую оборону в ходе контратаки, а поставленные США боеприпасы оказались малоэффективными. С начала июня украинские Вооруженные силы перешли в наступление на разных направлениях, применяя подготовленные НАТО части и западную технику. Но пока они не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут значительные людские потери.