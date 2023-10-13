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Экс-разведчик США Риттер: ВС России возьмут в котёл ВСУ в двух областях

13 октября 2023 12:04
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О тяжелом состоянии украинских Вооруженных сил в Запорожской и Харьковской областях рассказал бывший разведчик США Скотт Риттер, передает РИА Новости.

Он заявил, что русские ведут украинских военнослужащих в западню, а Киев ухудшает ситуацию, отправляя туда подкрепления. По мнению Риттера, конфликт вскоре закончится полным поражением армии Украины.

С самого начала июня ВСУ пытаются продвинуться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, однако без существенного успеха. По данным министра обороны Сергея Шойгу, только за один сентябрь потери армии Украины составляют более 17 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения.

# Международная политика # Скотт Риттер

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