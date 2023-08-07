Киевский режим уже не может скрывать колоссальные потери в рядах ВС Украины. Люди видят кладбища, которые увеличиваются стремительно. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС Америки Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

По словам Риттера, когда тела солдат привозят домой, заканчиваются места для захоронения. Военное украинское руководство пытается закрыть потери в живой силе новобранцами. Их бросают в бой, а это приведет к еще большим жертвам со стороны украинских граждан. Эксперт прогнозирует, что к началу осени текущего года Украина потеряет полмиллиона человек убитыми.

Как сообщалось, контрнаступательную операцию Вооруженные силы Украины начали 4 июля сразу на нескольких направлениях. По данным российского Минобороны, успеха украинская сторона не показала ни на одном из них, ВСУ несут катастрофические потери как в живой силе, так и технике. Только 26 и 27 июля на Ореховском направлении Украина потеряла более 400 солдат и 60 единиц техники.