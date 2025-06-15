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Экс-президента Франции лишили ордена Почетного легиона и ордена «За заслуги»

15 июня 2025 16:17
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Экс-президента Франции лишили ордена Почетного легиона и ордена «За заслуги»-0

Экс-президент Франции Николя Саркози был лишен ордена Почетного легиона и ордена «За заслуги» – это связано с вердиктом по делу о торговле влияниями и давлением на следствие: один год тюрьмы и два условно. Об этом пишет ТАСС.

В конце 2024 года Кассационный суд подтвердил приговор.

Саркози стал вторым в истории страны президентом, который был лишен высшей государственной награды – первым был маршал Петен в 1945 году. 

Хотя норма статута, обязывающая лишать ордена тех, кто был осужден более чем на год, президент Макрон сначала не хотел этого делать, ссылаясь на уважение к прежним главам государств. Но после давления со стороны общественности и обращения в суд решение было принято.

Фото: pixabay

# Международная политика # франция

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