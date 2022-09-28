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Экс-министр иностранных дел Польши поблагодарил США за аварию на «Северном потоке»

28 сентября 2022 07:43
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Для европейских стран начало отопительного сезона – туманная перспектива. Биржевая цена газа в ЕС снова растет. Теперь это 2 100 долларов за 1 000 кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подорожание вызвал инцидент на «Северном потоке», который произошел накануне, в преддверии открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии. Шведский сейсмоцентр зафиксировал два подводных взрыва, в результате которых в Балтийском море произошла утечка газа. В датской экономической зоне образовалась дыра в несколько сотен метров.

Экс-министр иностранных дел Польши поблагодарил США за аварию на «Северном потоке»-1

Эксперты считают, что происшествие может быть диверсией. Так, свои предположения уже высказали некоторые политики. В офисе президента Украины во всем успели обвинить Россию. Однако международные СМИ сходятся во мнении, что к случившемуся причастны США. Таким образом Штаты хотят окончательно закрыть вопрос с поставками газа в Германию. Экс-министр иностранных дел Польши даже поблагодарил США в своем Twitter. По факту случившегося проводится расследование.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Радослав Сикорский # Фотофакт

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