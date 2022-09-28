Экс-министр иностранных дел Польши поблагодарил США за аварию на «Северном потоке»

Для европейских стран начало отопительного сезона – туманная перспектива. Биржевая цена газа в ЕС снова растет. Теперь это 2 100 долларов за 1 000 кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подорожание вызвал инцидент на «Северном потоке», который произошел накануне, в преддверии открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии. Шведский сейсмоцентр зафиксировал два подводных взрыва, в результате которых в Балтийском море произошла утечка газа. В датской экономической зоне образовалась дыра в несколько сотен метров.