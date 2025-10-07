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Экс-лидер Грузии готовилась войти во дворец в случае успеха путчистов

07 октября 2025 10:20
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Экс-лидер Грузии готовилась войти во дворец в случае успеха путчистов-0

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что экс-лидер страны Саломе Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, если бы штурм увенчался успехом. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, она была в числе протестующих, но после провала митинга дистанцировалась от происходящего и осудила попытку захвата власти.

Ранее, 4 октября, митинг оппозиции на площади Свободы в Тбилиси перерос в попытку штурма президентского дворца. Протестующие снесли ограждение, но были остановлены спецназом. Пятеро организаторов были задержаны и обвинены в призывах к насильственному свержению правительства. Им грозит до 9 лет тюремного заключения.

Фото: pixabay

# Международная политика

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