Экс-командующий 6-й армии ВВС и ПВО РФ найден мёртвым в своём доме

Бывший начальник 6-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенант Владимир Свиридов обнаружен мертвым в своем доме в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вместе с ним была найдена женщина, тело которой проходит процедуру опознания. Насильственная смерть не констатирована, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Родившийся в 1955 году Свиридов служил в войсках Дальневосточного военного округа и Группе советских войск в Германии, а в 2005-2009 годах командовал 6-й армией ВВС и ПВО РФ.