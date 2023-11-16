Прямой эфир

Экс-командующий 6-й армии ВВС и ПВО РФ найден мёртвым в своём доме

16 ноября 2023 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший начальник 6-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенант Владимир Свиридов обнаружен мертвым в своем доме в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вместе с ним была найдена женщина, тело которой проходит процедуру опознания. Насильственная смерть не констатирована, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Родившийся в 1955 году Свиридов служил в войсках Дальневосточного военного округа и Группе советских войск в Германии, а в 2005-2009 годах командовал  6-й армией ВВС и ПВО РФ.

# Некролог # Владимир Свиридов

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции призвали выйти из НАТО из-за Швеции
16 ноября 2023 12:19

В Турции призвали выйти из НАТО из-за Швеции

Немецкие машинисты устроили общенациональную забастовку
16 ноября 2023 12:06

Немецкие машинисты устроили общенациональную забастовку

В польском посёлке снесли памятник советскому солдату якобы по просьбе местных жителей
16 ноября 2023 12:04

В польском посёлке снесли памятник советскому солдату якобы по просьбе местных жителей