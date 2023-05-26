Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение в Кишинёве 1 июня

Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение на предстоящей неделе в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества. Об этом сообщила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Она также выразила надежду на заключение мирного договора 1 июня в Кишиневе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул в четверг, 25 мая, что Ереван и Баку договорились о взаимопризнании территориальной целостности друг друга.

В то же время он сказал, что проявление стремления к миру должно сопровождаться гарантированием безопасности населения Армении в Нагорном Карабахе.