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Экономический ущерб от непогоды в Венеции превысил миллиард евро

01 ноября 2018 18:24
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Новости Италии. Больше всего от удара стихии пострадало побережье в Лигурии. Оказались размыты порты, разрушены сотни яхт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономический ущерб от непогоды в Венеции превысил миллиард евро-1

Вышедшие из берегов реки затопили сельскохозяйственные поля, погубив треть урожая. В Венеции, которую затопило почти на 80 %, без электричества остались десятки тысяч человек. Инфраструктура до сих пор не восстановлена в полном объеме.

Экономический ущерб от непогоды в Венеции превысил миллиард евро-4

Пострадал и объект наследия ЮНЕСКО – собор Святого Марка. По словам экспертов, большая вода состарила шедевр архитектуры на 20 лет.

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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