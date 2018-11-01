Экономический ущерб от непогоды в Венеции превысил миллиард евро

Новости Италии. Больше всего от удара стихии пострадало побережье в Лигурии. Оказались размыты порты, разрушены сотни яхт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Больше всего от удара стихии пострадало побережье в Лигурии. Оказались размыты порты, разрушены сотни яхт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вышедшие из берегов реки затопили сельскохозяйственные поля, погубив треть урожая. В Венеции, которую затопило почти на 80 %, без электричества остались десятки тысяч человек. Инфраструктура до сих пор не восстановлена в полном объеме.
Пострадал и объект наследия ЮНЕСКО – собор Святого Марка. По словам экспертов, большая вода состарила шедевр архитектуры на 20 лет.
Экстремальные погодные условия привели к гибели 12 человек в Италии