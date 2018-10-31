Экстремальные погодные условия привели к гибели 12 человек в Италии

Новости Италии. Большинство из них погибли в результате падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Большинство из них погибли в результате падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильнейшее за десятилетие наводнение нанесло огромный урон популярной среди туристов Венеции. От большой воды пострадал мозаичный пол в соборе Святого Марка, а также византийские двери, мрамор и колонны.
Из-за подтопления двух доков в порту Савоны, где находились автомобили, произошло короткое замыкание, вызвавшее масштабный пожар.
Уничтожены несколько тысяч машин. Производители оливкового масла в Лигурии подсчитали, что треть урожая будет потеряна из-за шторма. В ликвидации последствий непогоды по всей Италии участвуют более 6 тысяч человек.