Экстремальные погодные условия привели к гибели 12 человек в Италии

Новости Италии. Большинство из них погибли в результате падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшее за десятилетие наводнение нанесло огромный урон популярной среди туристов Венеции. От большой воды пострадал мозаичный пол в соборе Святого Марка, а также византийские двери, мрамор и колонны.

Из-за подтопления двух доков в порту Савоны, где находились автомобили, произошло короткое замыкание, вызвавшее масштабный пожар.