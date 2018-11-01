В Португалии запретили участие диких животных в цирковых выступлениях

Новости Португалии. Власти Португалии приняли закон, запрещающий участие диких животных в цирковых выступлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, до 2024 года владельцы должны будут передать животных в специальные приюты, имитирующие дикую природу, предварительно внеся своих подопечных в специальный правительственный реестр. Хозяевам будет выплачена компенсация.