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В Португалии запретили участие диких животных в цирковых выступлениях

01 ноября 2018 07:45
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Новости Португалии. Власти Португалии приняли закон, запрещающий участие диких животных в цирковых выступлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии запретили участие диких животных в цирковых выступлениях-1

Согласно документу, до 2024 года владельцы должны будут передать животных в специальные приюты, имитирующие дикую природу, предварительно внеся своих подопечных в специальный правительственный реестр. Хозяевам будет выплачена компенсация.

В Португалии запретили участие диких животных в цирковых выступлениях-4

 

# Зоопарк # Фотофакт

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