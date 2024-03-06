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Митингующие фермеры перекрыли центр Варшавы

06 марта 2024 13:53
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В Варшаве началась очередная масштабная акция протеста фермеров. По словам организаторов, в ней принимают участие до 150 тысяч человек. Митингующие уже перекрыли центр польской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие фермеры перекрыли центр Варшавы-1

Как сообщается, к ним присоединились шахтеры, грузоперевозчики, охотники, лесники и пчеловоды, которые приехали в город со всех концов страны. Все они требуют от правительства либо реформы, либо отказа от «зеленого курса» и сельскохозяйственной политики ЕС. Поскольку ее последствия затрагивают не только фермеров, но и работников промышленности.

Митингующие фермеры перекрыли центр Варшавы-4

Акция началась с пикета перед офисом премьер-министра, потому что, по мнению демонстрантов, именно власти, начиная с некогда правящей партией «Право и справедливость» и заканчивая нынешним кабмином Дональда Туска, несут ответственность за бедственное положение фермеров. Протестующие намерены пройти маршем к польскому Сейму.

Для оказания сопротивления в Варшаву стянуты усиленные наряды полиции. И уже появились первые сообщения о стычках митингующих с правоохранителями. Предыдущая масштабная акция протеста прошла в Варшаве неделю назад. Тогда она собрала более 50 тысяч участников.

# Акции протеста # Новости Польши

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