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ЕК намерен обсудить с Ереваном законопроект о присоединении Армении к ЕС

11 января 2025 11:00
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Еврокомиссия намерена изучить законодательную инициативу Армении о присоединении к Евросоюзу и обсудить ее с Ереваном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Анитту Хиппер. Об этом пишет РИА Новости.

ЕК намерен обсудить с Ереваном законопроект о присоединении Армении к ЕС-1

Фото: pixabay

В четверг армянское правительство одобрило инициативу, которая теперь будет рассматриваться парламентом. В минувшую пятницу министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсуждал с представителем ЕС Магдаленой Гроно чаяния граждан Европы и возможности расширения партнерства.

# Международная политика

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