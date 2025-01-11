ЕК намерен обсудить с Ереваном законопроект о присоединении Армении к ЕС

Еврокомиссия намерена изучить законодательную инициативу Армении о присоединении к Евросоюзу и обсудить ее с Ереваном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Анитту Хиппер. Об этом пишет РИА Новости.
Еврокомиссия намерена изучить законодательную инициативу Армении о присоединении к Евросоюзу и обсудить ее с Ереваном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Анитту Хиппер. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
В четверг армянское правительство одобрило инициативу, которая теперь будет рассматриваться парламентом. В минувшую пятницу министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсуждал с представителем ЕС Магдаленой Гроно чаяния граждан Европы и возможности расширения партнерства.