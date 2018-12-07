Из-за столкновения полиции с активистами в Афинах задержали 30 человек

Новости Греции. Задержаниями завершилась акция протеста в Афинах, посвящённая 10-летию убийства подростка полицейским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты возвели на улице огромные горящие баррикады и стали забрасывать полицейских коктейлями Молотова и камнями. Чтобы разогнать демонстрантов в центр города были стянуты 2,5 тысячи правоохранителей.