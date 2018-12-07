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Из-за столкновения полиции с активистами в Афинах задержали 30 человек

07 декабря 2018 08:41
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Новости Греции. Задержаниями завершилась акция протеста в Афинах, посвящённая 10-летию убийства подростка полицейским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за столкновения полиции с активистами в Афинах задержали 30 человек-1

Активисты возвели на улице огромные горящие баррикады и стали забрасывать полицейских коктейлями Молотова и камнями. Чтобы разогнать демонстрантов в центр города были стянуты 2,5 тысячи правоохранителей.

Из-за столкновения полиции с активистами в Афинах задержали 30 человек-4

На агрессию толпы они ответили слезоточивым газом и водяной пушкой. В ходе столкновений несколько человек с обеих сторон получили ранения. Свыше 30 дебоширов были задержаны.

# Забастовка # Фотофакт

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