Выборы лидера Христианского демократического союза проходят в Гамбурге

Новости Германии. Участники Христианского демократического союза соберутся в Гамбурге, чтобы выбрать нового лидера партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот пост, а в последующем и на пост канцлера Германии, претендуют трое. Это бывший председатель парламентской фракции в бундестаге Фридрих Мерц, нынешний генсек Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Йенс Шпан.