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Выборы лидера Христианского демократического союза проходят в Гамбурге

07 декабря 2018 08:51
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Новости Германии. Участники Христианского демократического союза соберутся в Гамбурге, чтобы выбрать нового лидера партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Выборы лидера Христианского демократического союза проходят в Гамбурге-1

На этот пост, а в последующем и на пост канцлера Германии, претендуют трое. Это бывший председатель парламентской фракции в бундестаге Фридрих Мерц, нынешний генсек Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Йенс Шпан.

# Выборы # Фотофакт

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