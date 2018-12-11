Ей 102 года. И она не побоялась прыгнуть с парашютом

Новости Австралии. Небо. Парашют. Бабушка. Улетное приключение совершила жительница Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 102 года она прыгнула с парашютом, установив таким образом мировой рекорд.

Как выяснилось, Ирен Ошен уже опытный парашютист. А дебютный прыжок женщина совершила в честь своего столетия, покорив высоту в 4 тысячи метров.

Австралийка признается, что в свои 102 она не «витает в облаках». А на отважный поступок решилась не ради славы. В путешествие по небу Ирен отправилась в благотворительных целях. Все собранные средства она отправит на исследование редкой патологии, которая унесла жизнь ее дочери.

После удачного приземления пожилая женщина сказала, что планирует повторить прыжок, когда ей исполнится 105 лет.