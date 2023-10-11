Единственная в секторе Газа электростанция остановила работу – это угроза жизни более 2 млн человек

Конфликт на Ближнем Востоке расширяется и становится все более ожесточенным. Число жертв и пострадавших идет на тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа. Военное крыло ХАМАС отвечает ракетными обстрелами израильских городов. Напряженная ситуация и на границе Израиля с Ливаном и Сирией. Подробности в нашем следующем сюжете.

Спор о территориальных границах привел к безграничной жестокости участников конфликта. С каждым днем в сводках погибших обновляется число жертв. На 11 октября, по официальным данным, с обеих сторон их более 2 тысяч. Еще около 8,5 тысячи получили ранения. И эти цифры будут расти. Обстрелы сектора Газа и Израиля не прекращаются.

Израильская армия продолжает наносить бомбовые удары. Обстрелам подверглись свыше 80 объектов, в том числе оперативные центры ХАМАС. Под ударами израильской авиации рушатся целые кварталы. В общей сложности порядка 450 зданий сравнялись с землей. Израиль переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа. В информбюро Палестины заявили об остановке работы единственной в секторе Газа электростанции. Это угроза жизни более 2 миллионов человек. На границе с анклавом по-прежнему действует полная блокада. Прекращена подача топлива и воды.

Все пропало, никто не может войти в свои дома. И это просто для того, чтобы Израиль был счастлив. Мы окружены руинами. Нет еды, негде жить, нечем кормить наших детей. Мы не можем так жить. Куда нам идти?

В Ашдоде боевики ХАМАС штурмуют военную базу. А в Тель-Авиве обстреливают аэропорт Бен-Гурион. Люди лежат на полу и прячутся под стойками регистрации. Обострилась ситуация и на границе Израиля с Ливаном. Сегодня местной группировкой «Хезболла» обстрелян север страны. Также Израиль зафиксировал пуски ракет из приграничных районов Сирии и наносит ответные удары.