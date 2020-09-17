ВОЗ опасается эпидемии туберкулёза в Европе

Всемирная организация здравоохранения опасается вспышки туберкулеза в странах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число заболевших растет настолько стремительно, что организация не исключает эпидемии к концу 2020 года.

По мнению представителя ВОЗ, чтобы предотвратить этот сценарий, Европе необходимо реагировать на угрозу не только на уровне системы здравоохранения, но и на политическом уровне.