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ВОЗ опасается эпидемии туберкулёза в Европе

17 сентября 2020 09:12
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Всемирная организация здравоохранения опасается вспышки туберкулеза в странах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число заболевших растет настолько стремительно, что организация не исключает эпидемии к концу 2020 года.

ВОЗ опасается эпидемии туберкулёза в Европе-1

По мнению представителя ВОЗ, чтобы предотвратить этот сценарий, Европе необходимо реагировать на угрозу не только на уровне системы здравоохранения, но и на политическом уровне.

ВОЗ опасается эпидемии туберкулёза в Европе-4

Несмотря на то, что за первые шесть месяцев этого года было выявлено меньше случаев заболевания туберкулезом, чем за аналогичный период 2019-го, инфицированных меньше не стало. На фоне пандемии система диагностики была парализована. Сложившуюся ситуацию называют очень тревожной.

# Заболевания # Фотофакт

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