Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. В тюрьме он провёл более 8 лет

Новости Норвегии. Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении из тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина приговорен к 21 году заключения за самый страшный в истории страны двойной теракт.

В 2011 году он взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, после чего расстрелял участников слета молодежного крыла социал-демократической партии на острове Утойя. Жертвами двух атак стали 77 человек. Среди них много подростков.

Поскольку террорист находится в заключении больше 8 лет, он имеет право подать прошение об условно-досрочном освобождении.