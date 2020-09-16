Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. В тюрьме он провёл более 8 лет

Новости Норвегии. Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении из тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Норвегии. Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении из тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина приговорен к 21 году заключения за самый страшный в истории страны двойной теракт.
В 2011 году он взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, после чего расстрелял участников слета молодежного крыла социал-демократической партии на острове Утойя. Жертвами двух атак стали 77 человек. Среди них много подростков.
Поскольку террорист находится в заключении больше 8 лет, он имеет право подать прошение об условно-досрочном освобождении.
21 год лишения свободы – максимально возможный срок заключения в Норвегии. Тем не менее суд вправе продлить наказание, если посчитает, что преступник все еще опасен для общества.