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СК РФ: задержан мужчина, угрожавший жене военкора Коца

08 ноября 2023 13:13
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Сотрудниками правоохранительных органов задержан мужчина, угрожавший супруге журналиста Александра Коца, пишет ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Москве.

7 ноября 2023 года мужчина 1995 года рождения угрожал супруге Коца на лестничной площадке в подъезде жилого дома. Подобным образом задержанный предпринял попытку воспрепятствовать осуществлению профессиональной деятельности журналиста.

Бутырский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве инициировал возбуждение уголовного дела «по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)».

# Журналистика # Александр Коц

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