Франк-Вальтер Штайнмайер: Евросоюз находится «в зоне турбулентности»

Евросоюзу грозит развал.

Новости Евросоюза. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Политик считает, что ЕС находится «в зоне турбулентности».

А всему виной целая цепочка событий последних лет: финансовый кризис, постоянный приток беженцев в Европу, а теперь еще и шок от Brexit. Всё это заставляет государства старого света заботиться в первую очередь о своих проблемах. А дела союзные отходят на второй план.

Чтобы избежать крупнейшей геополитической катастрофы XXI века МИД Германии намерен запустить специальный проект.

Он призван помочь улучшить мнение о ЕС в западноевропейском обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.