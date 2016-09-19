Прямой эфир

Два легких самолета столкнулись в 30 км от Будапешта: 4 человека, в том числе ребенок, погибли

19 сентября 2016 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венгрии. Два легких самолета столкнулись в 30 километрах от Будапешта.

Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека, в том числе ребенок.

Трагедия произошла на соревнованиях по парашютному спорту. Из самолета-участника выпрыгнули парашютисты, после чего машина во время выполнения разворота столкнулась с другим самолетом, чей полет не был согласован с авиационными службами.

В этот день воздушное пространство над городом было закрыто для летательных аппаратов, не участвующих в соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
В США фармкомпаниям запретят скрывать результаты клинических испытаний лекарств на людях
19 сентября 2016 10:11

В США фармкомпаниям запретят скрывать результаты клинических испытаний лекарств на людях

В Китае из-за взрыва бытового газа обрушился двухэтажный дом: 4 человека погибли, около 10 пострадали
19 сентября 2016 10:09

В Китае из-за взрыва бытового газа обрушился двухэтажный дом: 4 человека погибли, около 10 пострадали

Второй за последние несколько дней взрыв прогремел в Нью-Джерси
19 сентября 2016 07:29

Второй за последние несколько дней взрыв прогремел в Нью-Джерси