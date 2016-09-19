Два легких самолета столкнулись в 30 км от Будапешта: 4 человека, в том числе ребенок, погибли

Новости Венгрии. Два легких самолета столкнулись в 30 километрах от Будапешта.

Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека, в том числе ребенок.

Трагедия произошла на соревнованиях по парашютному спорту. Из самолета-участника выпрыгнули парашютисты, после чего машина во время выполнения разворота столкнулась с другим самолетом, чей полет не был согласован с авиационными службами.

В этот день воздушное пространство над городом было закрыто для летательных аппаратов, не участвующих в соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.