Два человека умерли от коронавируса на лайнере Diamond Princess

Новости мира. Появились первые жертвы коронавируса среди пассажиров круизного лайнера у берегов Японии. Скончались мужчина и женщина в возрасте 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне на корабле завершился карантинный режим. Пассажиры, у которых коронавирус не обнаружен, сошли на берег. Сейчас судно покидает вторая группа. Люди с вещами рассаживаются по машинам и автобусам и покидают порт. Первый случай коронавируса среди россиян. Его выявили у пассажирки круизного лайнера Diamond Princess