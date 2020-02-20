Прямой эфир

Два человека умерли от коронавируса на лайнере Diamond Princess

20 февраля 2020 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Появились первые жертвы коронавируса среди пассажиров круизного лайнера у берегов Японии. Скончались мужчина и женщина в возрасте 80 лет,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Два человека умерли от коронавируса на лайнере Diamond Princess-1

Накануне на корабле завершился карантинный режим. Пассажиры, у которых коронавирус не обнаружен, сошли на берег. Сейчас судно покидает вторая группа. Люди с вещами рассаживаются по машинам и автобусам и покидают порт.

Первый случай коронавируса среди россиян. Его выявили у пассажирки круизного лайнера Diamond Princess

Два человека умерли от коронавируса на лайнере Diamond Princess-4

Напомним, инфицированные граждане останутся на корабле под наблюдением медиков до полного выздоровления. По последним данным, умерли от опасной болезни 2118 человек, выздоровели свыше 16 тысяч. Число заболевших превысило 74 500 человек.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Семь человек пострадали при жёсткой посадке самолёта в Магадане
20 февраля 2020 08:56

Семь человек пострадали при жёсткой посадке самолёта в Магадане

В Германии мужчина устроил стрельбу в кальянных: погибли 9 человек
20 февраля 2020 08:48

В Германии мужчина устроил стрельбу в кальянных: погибли 9 человек

Наволочки со змеями стали находить в центре Лондона
19 февраля 2020 13:55

Наволочки со змеями стали находить в центре Лондона