Два человека умерли от коронавируса на лайнере Diamond Princess

Новости мира. Появились первые жертвы коронавируса среди пассажиров круизного лайнера у берегов Японии. Скончались мужчина и женщина в возрасте 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Появились первые жертвы коронавируса среди пассажиров круизного лайнера у берегов Японии. Скончались мужчина и женщина в возрасте 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне на корабле завершился карантинный режим. Пассажиры, у которых коронавирус не обнаружен, сошли на берег. Сейчас судно покидает вторая группа. Люди с вещами рассаживаются по машинам и автобусам и покидают порт.
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Напомним, инфицированные граждане останутся на корабле под наблюдением медиков до полного выздоровления. По последним данным, умерли от опасной болезни 2118 человек, выздоровели свыше 16 тысяч. Число заболевших превысило 74 500 человек.