Два человека погибли. В Бразилии самолет упал на проезжую часть

Пожар в пассажирском поезде нарушил железнодорожное сообщение в Пенсильвании

Огонь вспыхнул в одном из вагонов и стал быстро распространяться по составу. Жертв удалось избежать только благодаря усилиям проводников. Они успели эвакуировать всех пассажиров, а это около 400 человек.