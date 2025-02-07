Два человека погибли. В Бразилии самолет упал на проезжую часть

Два человека погибли и один пострадал в результате крушения самолета в Сан-Паулу, сообщил портал G1, пишет ТАСС.
В результате крушения воздушное судно столкнулось с автомобилями, а затем с автобусом.
Два человека погибли и один пострадал в результате крушения самолета в Сан-Паулу, сообщил портал G1, пишет ТАСС.
В результате крушения воздушное судно столкнулось с автомобилями, а затем с автобусом.
Фото: pixabay
Сотрудники пожарной службы подтверждают наличие множества травм, однако подробностей о жертвах и пострадавших нет.