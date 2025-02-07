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Два человека погибли. В Бразилии самолет упал на проезжую часть

07 февраля 2025 13:30
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Два человека погибли и один пострадал в результате крушения самолета в Сан-Паулу, сообщил портал G1, пишет ТАСС.

В результате крушения воздушное судно столкнулось с автомобилями, а затем с автобусом.

Два человека погибли. В Бразилии самолет упал на проезжую часть-1

Фото: pixabay

Сотрудники пожарной службы подтверждают наличие множества травм, однако подробностей о жертвах и пострадавших нет.

# Самолет

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