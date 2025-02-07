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Пожар в пассажирском поезде нарушил железнодорожное сообщение в Пенсильвании

07 февраля 2025 10:52
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Чрезвычайное происшествие серьезно нарушило железнодорожное сообщение в американском штате Пенсильвания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в пассажирском поезде нарушил железнодорожное сообщение в Пенсильвании-2

Там во время движения загорелся пассажирский поезд. Огонь вспыхнул в одном из вагонов и стал быстро распространяться по составу. Жертв удалось избежать только благодаря усилиям проводников. Они успели эвакуировать всех пассажиров, а это около 400 человек. Им пришлось несколько часов провести на холоде пока за ними не приехали автобусы. Из-за ЧП было закрыто движение по одному из самых загруженных северо-восточному транспортному коридору, по которому в сутки проходит до 100 поездов.

# Международная политика

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