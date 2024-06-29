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Дуда продлил нахождение в Польше военных контингентов США, Британии и Канады

29 июня 2024 10:44
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Пребывание на территории Польши военных контингентов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, а также Канады продлено, пишет РИА Новости.

Соответствующее постановление было издано президентом Польши Анджеем Дудой. Согласно документу, компоненты союзных сил, вооружение и боевые средства из Великобритании (до 700 военных), США (до 6 500 военных), Канады (до 350 военных) могут пребывать на польской территории до 31 декабря текущего года.

Ранее объявлялось о дислоцировании 10 000 американских военных на территории Польши.

# Международная политика

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