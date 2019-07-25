Драка и громкие хлопки: двое мужчин задержаны по подозрению в стрельбе на вокзале в Бельгии

Новости Бельгии. Два человека задержаны после инцидента с дракой и предполагаемой стрельбой на железнодорожном вокзале в курортном бельгийском городе Остенде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бельгии. Два человека задержаны после инцидента с дракой и предполагаемой стрельбой на железнодорожном вокзале в курортном бельгийском городе Остенде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед кассами в здании вокзала между мужчинами возник конфликт, который завершился двумя громкими хлопками. Услышав эти звуки, пассажиры запаниковали и стали выбегать на улицу.
К месту происшествия прибыли правоохранители. Двое подозреваемых взяты под стражу. Ведется расследование.