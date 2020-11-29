Дональд Туск: каждый, кто поднимает руку на польского полицейского, де-факто поднимает руку на государство

Но в то же время на следующем видео он же благословляет польскую полицию на применение любых доступных сил и средств для наведения конституционного порядка.

Новости Беларуси. Ни в коей мере не оправдывая насилие на улицах столиц разных государств, обращаем внимание на риторику отдельных политиков и государственных лиц. Недавно бывший премьер Польши Дональд Туск осудил действия белорусских правоохранителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши:

Очень хочу подчеркнуть, что каждый, кто нарушает законы, угрожает сотрудникам правоохранительных органов, которые хотят этот закон защищать, каждый, кто поднимает руку на польского полицейского, де-факто поднимает руку на государство. Каждый, кто оскорбляет полицейского при исполнении обязанностей, также оскорбляет Польшу.

Хотелось бы вас заверить, что независимо от ситуации, временами в которую вы можете попасть, независимо от средств и способов, которые вы вынуждены будете применить, официальная власть и государство будут на вашей стороне. А те преступники, те, кто нарушает законы, те, кто угрожает безопасности граждан, а также безопасности людей в форме, должны знать, что не останутся безнаказанными, должны знать, что когда это будет нужно, полиция примет средства, включая оружие, если ситуация будет безвыходной.