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Дональд Трамп утвердил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома

16 ноября 2024 12:46
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Победивший на выборах в США Трамп утвердил Кэролайн Ливитт в качестве пресс-секретаря Белого дома. 27-летняя Ливитт, родившаяся в Нью-Гэмпшире, прежде занималась его предвыборной кампанией и работала в прошлой администрации. Об этом пишет ТАСС.

Девушка станет самой молодой пресс-секретарем в истории, превзойдя рекорд Рона Зиглера, который вступил в эту должность в 29 лет. Кроме того, Ливитт работала директором по коммуникациям у конгрессвумен Элизы Стефаник, выдвинутой Трампом на пост пост постоянного представителя США в ООН.

# Международная политика # Дональд Трамп

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