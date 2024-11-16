Дональд Трамп утвердил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома

Победивший на выборах в США Трамп утвердил Кэролайн Ливитт в качестве пресс-секретаря Белого дома. 27-летняя Ливитт, родившаяся в Нью-Гэмпшире, прежде занималась его предвыборной кампанией и работала в прошлой администрации. Об этом пишет ТАСС.

Девушка станет самой молодой пресс-секретарем в истории, превзойдя рекорд Рона Зиглера, который вступил в эту должность в 29 лет. Кроме того, Ливитт работала директором по коммуникациям у конгрессвумен Элизы Стефаник, выдвинутой Трампом на пост пост постоянного представителя США в ООН.