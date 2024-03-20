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Дональд Трамп может депортировать принца Гарри из США

20 марта 2024 07:52
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Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что сыну короля Великобритании Карла III принцу Гарри могут грозить нежелательные для него самого последствия, если тот смог получить американскую визу незаконным путем, пишет ТАСС со ссылкой на британский телеканал GB News.

В ходе интервью для канала журналистом Трампу был задан вопрос о том, может ли принц иметь «особые привилегии» в Штатах. Экс-президент США ответил отрицательно, добавив, что еще необходимо «разобраться с тем, было ли что-то известно о наркотиках, а если выяснится, что он лгал, то придется принять соответствующие меры».

# Международная политика # Дональд Трамп # Принц Гарри

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