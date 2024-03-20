Больше половины отелей могут закрыть в Турции

Более половины турецких отелей могут прекратить свою работу. Одна из причин – крупные долги гостиниц перед банками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После пандемии общая сумма выплат приблизилась к 10 миллиардам долларов. Почти три четверти отелей остаются в залоге у финансовых учреждений, которые требуют от владельцев продать активы в счет погашения долгов. Кроме того, как отмечают эксперты, в гостиницах не хватает мест для размещения большого потока туристов. В 2023 году Турцию посетили почти 57 миллионов человек.