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Больше половины отелей могут закрыть в Турции

20 марта 2024 07:41
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Более половины турецких отелей могут прекратить свою работу. Одна из причин – крупные долги гостиниц перед банками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше половины отелей могут закрыть в Турции-1

После пандемии общая сумма выплат приблизилась к 10 миллиардам долларов. Почти три четверти отелей остаются в залоге у финансовых учреждений, которые требуют от владельцев продать активы в счет погашения долгов. Кроме того, как отмечают эксперты, в гостиницах не хватает мест для размещения большого потока туристов. В 2023 году Турцию посетили почти 57 миллионов человек.

# Туризм # Новости Турции

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