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Принудительный труд ежегодно приносит более 230 млрд долларов прибыли – данные ООН

20 марта 2024 07:39
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Принудительный труд ежегодно приносит более 230 миллиардов долларов нелегальной прибыли. Об этом говорится в докладе ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принудительный труд ежегодно приносит более 230 млрд долларов прибыли – данные ООН-1

За минувшее десятилетие такие доходы выросли на 37 %. Аналитики связывают это с ростом числа эксплуатируемых по всему миру. С 2016 по 2021 годы их количество возросло на 3 миллиона человек. Больше всего незаконной прибыли от принудительного труда получено в Европе и Центральной Азии. Известно также, что в 2022 году к трудовой деятельности нелегально привлекались более 28 миллионов человек.

# ООН

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