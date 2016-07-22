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Дональд Трамп будет баллотироваться в Президенты США от Республиканской партии

22 июля 2016 08:44
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Новости США. Дональд Трамп дал официальное согласие баллотироваться в Президенты от Республиканской партии и

выступил в новом качестве с программной речью,

в которой было немало любопытного и неожиданного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Трамп полагает, что страны НАТО должны вносить больший вклад в укрепление этого военного альянса: «За безопасность следует платить», –заявил политик. Платить должны, как он полагает, и все те государства, которые рассчитывают на поддержку и защиту США: Америка не занимается военной благотворительностью.

Трамп намерен отыграть назад в реформах системы здравоохранения: знаменитый «Обамакер» не делает лечение доступным, но растит социальный паразитизм.

Республиканский кандидат намерен защищать внутренний рынок и позаботиться об американскую торговую экспансию: он не позволит манипулировать валютными курсами в ущерб американскому экспорту и поборется против дешевого юаня.

Соперники-демократы уже назвали эту речь «выступлением диктатора».

# Выборы в США # Дональд Трамп

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