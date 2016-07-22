Дональд Трамп будет баллотироваться в Президенты США от Республиканской партии

Новости США. Дональд Трамп дал официальное согласие баллотироваться в Президенты от Республиканской партии и
выступил в новом качестве с программной речью,
в которой было немало любопытного и неожиданного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трамп полагает, что страны НАТО должны вносить больший вклад в укрепление этого военного альянса: «За безопасность следует платить», –заявил политик. Платить должны, как он полагает, и все те государства, которые рассчитывают на поддержку и защиту США: Америка не занимается военной благотворительностью.
Трамп намерен отыграть назад в реформах системы здравоохранения: знаменитый «Обамакер» не делает лечение доступным, но растит социальный паразитизм.
Республиканский кандидат намерен защищать внутренний рынок и позаботиться об американскую торговую экспансию: он не позволит манипулировать валютными курсами в ущерб американскому экспорту и поборется против дешевого юаня.
Соперники-демократы уже назвали эту речь «выступлением диктатора».