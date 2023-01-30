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Доллар рискует потерять статус мировой валюты

30 января 2023 13:31
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Новости США. Доллар рискует потерять статус мировой валюты из-за ситуации в Украине. Своими опасениями поделилась Марджори Тейлор Грин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доллар рискует потерять статус мировой валюты-1

Член Палаты представителей Конгресса отметила, что сегодня Россия, находящаяся под давлением и санкциями Запада, доказывает свою самостоятельность и без американской валюты. А сами Штаты тем временем только провоцируют инфляцию и наносят вред мировой торговле, разумеется, истощая при этом и свои ресурсы. Позиции доллара пошатнулись и после заявления стран БРИКС о создании альтернативной валюты внутри союза. Позже такое же решение приняли и две крупнейшие экономики Латинской Америки. Новый валютный блок Бразилии и Аргентины может стать вторым по величине в мире. По мнению экспертов, давление экономического кризиса и новая конкуренция могут стать последним ударом для американского доллара.

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# Экономический кризис # Марджори Тейлор Грин # Новости США

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