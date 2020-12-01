Дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня и лишится королевского титула

Свадьба Мако и ее сокурсника должна была состояться еще два года назад, однако из-за некоторых финансовых споров между матерью парня и ее бывшим женихом торжество отложили.

Когда именно состоится церемония, пока не сообщается. Однако то, что она будет, сомнений нет. Принцесса настроена крайне решительно и это несмотря на то, что после свадьбы со своим избранником, который не является аристократом, она потеряет королевский титул.