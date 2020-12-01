Прямой эфир

Дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня и лишится королевского титула

01 декабря 2020 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Старшая дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Фумихито одобрил решение принцессы.  

Дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня и лишится королевского титула-1

Свадьба Мако и ее сокурсника должна была состояться еще два года назад, однако из-за некоторых финансовых споров между матерью парня и ее бывшим женихом торжество отложили.  

Дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня и лишится королевского титула-4

Когда именно состоится церемония, пока не сообщается. Однако то, что она будет, сомнений нет. Принцесса настроена крайне решительно и это несмотря на то, что после свадьбы со своим избранником, который не является аристократом, она потеряет королевский титул.  

# Свадьба # Фумихито # Мако # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ВОЗ впервые за 3 месяца отметила снижение недельной заболеваемости коронавирусом
01 декабря 2020 11:41

ВОЗ впервые за 3 месяца отметила снижение недельной заболеваемости коронавирусом

В Турции ужесточают карантинные меры. Закрыты бани, бассейны и спортзалы, по будням вводится комендантский час
01 декабря 2020 08:57

В Турции ужесточают карантинные меры. Закрыты бани, бассейны и спортзалы, по будням вводится комендантский час

В Румынии мероприятия ко Дню национального единения будут проходить онлайн и без участия публики
01 декабря 2020 08:55

В Румынии мероприятия ко Дню национального единения будут проходить онлайн и без участия публики