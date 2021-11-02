Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего ВС Украины. Ранее он был лидером «Правого сектора»

Новости Украины. Бывший лидер украинской националистической организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он является сторонником идеи, что Минские соглашения уничтожат Украину, поддержал обстрел из гранатомета оппозиционного телеканала «112 Украина», в январе обещал устроить в стране новый майдан в случае, если Украину сдадут России.