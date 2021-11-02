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Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего ВС Украины. Ранее он был лидером «Правого сектора»

02 ноября 2021 13:47
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Новости Украины. Бывший лидер украинской националистической организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего ВС Украины. Ранее он был лидером «Правого сектора»-1

Он является сторонником идеи, что Минские соглашения уничтожат Украину, поддержал обстрел из гранатомета оппозиционного телеканала «112 Украина», в январе обещал устроить в стране новый майдан в случае, если Украину сдадут России.

Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего ВС Украины. Ранее он был лидером «Правого сектора»-4

Добавим, что «Правый сектор» – украинское объединение радикальных националистических организаций. Зимой 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, в дальнейшем – в подавлении протестов на востоке Украины.

# Международная политика # Дмитрий Ярош # Фотофакт

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