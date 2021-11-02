При взрывах в Кабуле погибли 19 человек. Смертник ИГИЛ пронёс в здание взрывчатку

Новости Афганистана. При взрывах возле больницы в центре Кабула 19 человек погибли, 50 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. При взрывах возле больницы в центре Кабула 19 человек погибли, 50 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что атаку совершили боевики террористической группировки «Исламское государство». Смертник проник в здание и привел в действие взрывное устройство. После этого туда ворвались сообщники террориста. Между нападавшими и талибами начался ожесточенный бой, который длился около часа.
В ходе перестрелки все боевики были уничтожены. Добавим, что теракт совершен возле больницы, расположенной в квартале рядом с иностранными дипмиссиями. Сам госпиталь, принадлежащий Минобороны Афганистана, является одним из крупнейших в стране.