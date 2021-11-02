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В Швейцарии готовятся к церемонии вручения часового «Оскара»

02 ноября 2021 12:37
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Новости Швейцарии. В Женеве готовятся к церемонии вручения часового «Оскара». Вся атмосфера напоминает о знаменитом киноконкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Швейцарии готовятся к церемонии вручения часового «Оскара»-1

Красная ковровая дорожка, дорогие наряды и шампанское. Только в качестве кинозвезд – часы. И точно так же они блистают перед объективами в роскошных нарядах из золота и других драгоценных металлов.  

В Швейцарии готовятся к церемонии вручения часового «Оскара»-4

В 2021 году за главный приз «Золотую стрелку» будут бороться 84 претендента. Награды будут разделяться по номинациям – часы мужские, женские, хронографы и другие.  

В Швейцарии готовятся к церемонии вручения часового «Оскара»-7

Лучших узнаем 4 ноября, а пока в Женеве представлены победители прошлых лет.  

# Конкурс # Фотофакт

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