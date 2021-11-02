В Швейцарии готовятся к церемонии вручения часового «Оскара»

Новости Швейцарии. В Женеве готовятся к церемонии вручения часового «Оскара». Вся атмосфера напоминает о знаменитом киноконкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красная ковровая дорожка, дорогие наряды и шампанское. Только в качестве кинозвезд – часы. И точно так же они блистают перед объективами в роскошных нарядах из золота и других драгоценных металлов.

В 2021 году за главный приз «Золотую стрелку» будут бороться 84 претендента. Награды будут разделяться по номинациям – часы мужские, женские, хронографы и другие.