Прямой эфир

Дмитрий Медведев выдвинул «российскую формулу» мира по Украине

14 марта 2024 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выдвинул «российскую формулу» мира в Украине, которая включает в себя поражение Киева в конфликте, безоговорочную капитуляцию и демилитаризацию территории. Об этом пишет РИА Новости.

Он также предложил международному сообществу осознать нацистский характер прежнего киевского политического режима и под контролем ООН осуществить принудительную денацификацию всех властных органов бывшей «Украины».

После чего, по его мнению, ООН должна будет констатировать, что Украина потеряла свою правосубъектность. Затем предполагается сформировать временный парламент, который обязан принять закон о выплате компенсации России и определить порядок репараций. Последний шаг – признать всю Украину территорией России и принять акт о воссоединении.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

Другие новости рубрики

Все новости
ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливного хранилища ЗАЭС
14 марта 2024 10:13

ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливного хранилища ЗАЭС

Хуситы провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты в Йемене
14 марта 2024 09:42

Хуситы провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты в Йемене

В Эстонии заявили, что могут ввести войска в Украину
14 марта 2024 09:27

В Эстонии заявили, что могут ввести войска в Украину