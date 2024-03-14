Дмитрий Медведев выдвинул «российскую формулу» мира по Украине

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выдвинул «российскую формулу» мира в Украине, которая включает в себя поражение Киева в конфликте, безоговорочную капитуляцию и демилитаризацию территории. Об этом пишет РИА Новости.

Он также предложил международному сообществу осознать нацистский характер прежнего киевского политического режима и под контролем ООН осуществить принудительную денацификацию всех властных органов бывшей «Украины».

После чего, по его мнению, ООН должна будет констатировать, что Украина потеряла свою правосубъектность. Затем предполагается сформировать временный парламент, который обязан принять закон о выплате компенсации России и определить порядок репараций. Последний шаг – признать всю Украину территорией России и принять акт о воссоединении.