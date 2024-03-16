Прямой эфир

Дмитрий Медведев ответил президенту Латвии после его призыва уничтожить Россию

16 марта 2024 08:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что желающие смерти России, включая президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, в будущем смогут разделить участь нацистов, пишет РИА Новости.

Данным резким высказыванием Дмитрий Медведев прокомментировал пост Ринкевичса в социальной сети X, где тот призывает уничтожить Российскую Федерацию, выражая слова поддержки президенту Франции Эммануэлю Макрону в намерении сдержать Россию.

Для наглядной иллюстрации Медведев разместил в соцсети фото, где запечатлена казнь гитлеровцев в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области. «Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

Другие новости рубрики

Все новости
В Минобороны России сообщили об уничтожении до 300 боевиков «Кракена»
16 марта 2024 08:07

В Минобороны России сообщили об уничтожении до 300 боевиков «Кракена»

Politico: в Финляндии допустили возможность отправки войск в Украину
16 марта 2024 07:53

Politico: в Финляндии допустили возможность отправки войск в Украину

Орбан: мы отправимся маршем в Брюссель и сами принесём перемены в ЕС
15 марта 2024 19:52

Орбан: мы отправимся маршем в Брюссель и сами принесём перемены в ЕС