Дмитрий Медведев ответил президенту Латвии после его призыва уничтожить Россию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что желающие смерти России, включая президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, в будущем смогут разделить участь нацистов, пишет РИА Новости.

Данным резким высказыванием Дмитрий Медведев прокомментировал пост Ринкевичса в социальной сети X, где тот призывает уничтожить Российскую Федерацию, выражая слова поддержки президенту Франции Эммануэлю Макрону в намерении сдержать Россию.

Для наглядной иллюстрации Медведев разместил в соцсети фото, где запечатлена казнь гитлеровцев в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области. «Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.