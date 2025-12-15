На выборах в Чили победил консерватор Хосе Антонио Каст

Представитель оппозиционных консерваторов Хосе Антонио Каст одержал победу во втором туре президентских выборов в Чили, набрав 58,61% голосов. Его соперник Жанетт Хару из коалиции «Единство для Чили» получила 41,39 % и потерпела поражение. Об этом пишет ТАСС.

Каст поддерживает сокращение роли государства в экономической сфере, усиление борьбы с преступностью и незаконной миграцией, снижение налогов для корпораций и возведение пограничных заграждений с Боливией. Он критикует нынешнего президента Габриэля Борича за то, что тот принял участие в саммите БРИКС, и выступает за идею военной операции США в Венесуэле.

Будущий глава государства, противник эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков, будет первым крайне консервативным лидером в стране со времен режима Пиночета. Его приход к власти намечен на 11 марта 2026 года.

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