Командование ВС Украины, понимая невозможность взятия Купянска, ориентируется на тактику «медийных побед». Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, пишет РИА Новости.

Рудской рассказал, что Бойцы соединений и воинских частей группировки «Запад» сначала осуществили блокирование, а затем взятие под контроль стратегически значимого города Купянска. Украинскими формированиями неоднократно предпринимались попытки восстановить контроль над этим важным для них логистическим узлом. В то же время командование ВСУ, по его словам, переориентировалось на тактику «медийных побед», в ходе которой демонстрируются мнимые успехи украинских солдат на этом направлении.

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