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Для восстановления крыши Нотр-Дама используют около 1000 вековых дубов

29 марта 2021 06:23
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Новости Франции. Национальная комиссия по наследию и архитектуре Франции одобрила проект восстановления деревянного каркаса крыши Собора Парижской Богоматери, который был уничтожен во время пожара два года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для восстановления крыши Нотр-Дама используют около 1000 вековых дубов-1

По итогам рассмотрения различных вариантов эксперты пришли к выводу, что так называемый «деревянный лес» собора должен быть восстановлен в соответствии с его историческим обликом. Архитекторы отобрали около тысячи вековых дубов во французских лесах для восстановления шпиля. Начать его реконструкцию намерены осенью 2022 года.

Для восстановления крыши Нотр-Дама используют около 1000 вековых дубов-4

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# Архитектура # Фотофакт

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