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Директор зоопарка в Йемене: мы очень страдаем от отсутствия вольеров и нехватки корма

19 января 2023 12:20
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А вот в йеменском зоопарке в городе Сана другие проблемы. Затянувшийся конфликт в стране зачастую оказывается на периферии внимания СМИ, но жить там непросто. На холме южной окраины города, расположен дом для сотен млекопитающих, птиц и рептилий.  

Директор зоопарка в Йемене: мы очень страдаем от отсутствия вольеров и нехватки корма-1

Фуад Аль-Херш, директор зоопарка:  
Число животных в 2019 году составляло 999, теперь 2023-й мы встретили с 1 900 животными. Мы очень страдаем от отсутствия вольеров. Сейчас они полны племенных животных. Мы страдаем от нехватки корма для животных, потому что графики кормления по-прежнему соответствуют объемам 2016 года.  

Директор зоопарка в Йемене: мы очень страдаем от отсутствия вольеров и нехватки корма-4

Конечно, зоопарку необходимо построить новые вольеры и обновить старые, но пока речи об этом не идет. Муниципалитет финансирует минимальные потребности, но разнообразием обитателей зоопарк может реально похвастаться.  

Директор зоопарка в Йемене: мы очень страдаем от отсутствия вольеров и нехватки корма-7

Это ценят посетители, особенно дети, а тенденцию недофинансирования помогают решать небезразличные люди.  

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