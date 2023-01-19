Директор зоопарка в Йемене: мы очень страдаем от отсутствия вольеров и нехватки корма

А вот в йеменском зоопарке в городе Сана другие проблемы. Затянувшийся конфликт в стране зачастую оказывается на периферии внимания СМИ, но жить там непросто. На холме южной окраины города, расположен дом для сотен млекопитающих, птиц и рептилий.

Фуад Аль-Херш, директор зоопарка:

Число животных в 2019 году составляло 999, теперь 2023-й мы встретили с 1 900 животными. Мы очень страдаем от отсутствия вольеров. Сейчас они полны племенных животных. Мы страдаем от нехватки корма для животных, потому что графики кормления по-прежнему соответствуют объемам 2016 года.

Конечно, зоопарку необходимо построить новые вольеры и обновить старые, но пока речи об этом не идет. Муниципалитет финансирует минимальные потребности, но разнообразием обитателей зоопарк может реально похвастаться.